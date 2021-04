Volle nachtclubs, drukke terrassen: corona lijkt in Moskou niet meer te bestaan

De tassen worden gecontroleerd - de temperatuur niet. "Mondkapjes moeten binnen af", zegt de beveiliger. Ik vraag me hardop af of dit wel een goed idee is. Het voelt dubbel, ook al is dit in Rusland officieel toegestaan. Honderden mensen zullen rondom mij staan te dansen, zweten, zingen. We besluiten de club te laten voor wat het is.

Het sneeuwt, er hangen lampjes en er een staat een lange rij jongeren om naar binnen te mogen. Ik sluit aan in de rij, bijna zenuwachtig. Alsof ik iets illegaals ga doen. Maar dat is het niet in Rusland.

"Om bereidheid te creëren voor een vaccin moet er een algemeen vertrouwen zijn in de overheid en in de gezondheidsinstellingen die het vaccin hebben ontwikkeld. Dat ontbreekt in Rusland", vertelt Anton Gontsjarov, onderzoeker bij Levada. "De meeste mensen hier staan sceptisch tegenover de autoriteiten, en daarmee ook tegenover vaccinatie."

Hoewel in Europa de tendens is alles pas weer 'terug naar normaal' te laten gaan als iedereen gevaccineerd is, lijkt het hier omgekeerd.

Maar die beelden bereiken een groot deel van de Russen niet en weerhouden hen er niet van hun leven te leiden alsof corona niet meer bestaat. Voor Nieuwsuur besluiten we een aantal nachtclubs te bezoeken in de beroemdste uitgaansstraat van Moskou, Kitaj-Gorod. We houden ons aan de maatregelen en filmen met een telefoon, want officiële toestemming om ergens binnen te filmen hebben we niet gekregen. Onze mondkapjes trekken toch de aandacht, we zijn de enigen mét.

Vrijwel nergens is te zien of te achterhalen hoe het er echt in de ziekenhuizen aan toegaat. Af en toe verschijnen schrijnende filmpjes op sociale media van slechte omstandigheden en overvolle regionale ziekenhuizen.

"Ik ben al ziek geweest, dus ik heb al antilichamen", is een veelgehoorde reactie. Maar ook: "Ik heb een sterk immuunsysteem, ik word niet ziek." Of: "Ik heb wel ergere dingen om me druk over te maken. Dood gaan we uiteindelijk toch wel." Dat is het 'typisch Russische fatalisme', hoor ik hier vaak. "Het zit in onze mentaliteit om ons niet te druk te maken."

Ook bij de jongeren die voor de club staan te roken, komen we het 'typisch Russische fatalisme' tegen. "Ik maak me geen zorgen over corona, ik ben vorig jaar al ziek geweest." Of: "We zijn jong, we moeten leven. Dood gaan we toch wel. Ik ben blij dat Rusland niet meer in lockdown zit."

Voor club Regenboog spreek ik een meisje met witte mascara en een diamantje op haar tand. Op de achtergrond klinkt het nummer I want to break free van Queen. Ze is jarig, vertelt ze, en haar vriendinnen nemen haar mee naar de nieuwste hippe club. Ik vraag haar of zij mijn dubbele gevoel herkent. "Het voelt best gek ja, dat alles open is. Maar vooral ook fijn. Ik ben niet bang. Vorig jaar voelde het alsof ik mijn hele jeugd had verloren. Dat verloren jaar proberen we nu in te halen."