Schaker Giri laat kans liggen om wereldkampioen Carlsen uit te dagen

Anish Giri heeft geen kans meer om het kandidatentoernooi in Jekaterinenburg te winnen. De Nederlandse schaker ging in de dertiende ronde met de zwarte stukken onderuit tegen Aleksandr Grisjtsjoek en zag vervolgens de partij van concurrent Ian Nepomniasjtsji in remise eindigen.

Met nog één ronde te gaan staat Giri één punt achter op de Rus. De 26-jarige Nederlander kan in de slotronde nog wel in punten naast Nepomniasjtsji komen, maar de 30-jarige Rus houdt Giri altijd achter zich. Dat komt omdat hij in de openingsronde van het toernooi, die medio maart vorig jaar al werd gespeeld, Giri versloeg. Hun tweede partij, eerder deze maand, eindigde in remise.

Nepomniasjtsji kan de eindzege dus niet meer ontgaan. Daardoor is hij nu de uitdager van wereldkampioen Magnus Carlsen. Zij strijden later dit jaar in een tweekamp om de wereldtitel.

Stilgelegd vanwege coronapandemie

Het eerste gedeelte van het kandidatentoernooi werd vorig jaar al afgewerkt, ondanks de toen al wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Eind maart werd het toernooi in Jekaterinenburg toch nog stilgelegd omdat de Russische overheid besloot het luchtruim te sluiten vanwege de pandemie.

Veel schakers maakten zich destijds zorgen over de reis naar huis. Giri nam halsoverkop een vlucht naar Moskou, om van daaruit naar Amsterdam te reizen. Ook Jeroen van den Berg, directeur van het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee en destijds waarnemer namens de internationale schaakbond, moest puzzelen om weg te komen.

"Toen bekend werd dat het luchtruim ging sluiten, realiseerde ik me dat het linke soep zou worden", zei hij vorig jaar over de situatie in Rusland.