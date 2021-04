Undercoveragent ingezet in Brabantse witwaszaak

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat een undercoveragent is ingezet in een onderzoek naar crimineel geld. In de zaak zijn vrijdag een man en vrouw uit Zevenbergschen Hoek aangehouden.

De infiltrant die is ingezet, zou de medewerker van de dienst Afgeschermde Operaties zijn die zich onlangs van het leven beroofde. De politie en het OM willen hierover niets zeggen.

Afgelopen weekend berichtten BN/De Stem en het AD uitvoerig over de zaak. De politie zou een huis hebben gekocht naast het verdachte stel, waar de undercoveragent werd geplaatst om contact met hen te leggen.

Het vermoeden bestond dat de man corrupte contacten had in de haven van Vlissingen. Hij werd vorig jaar al aangehouden voor de invoer van twee partijen cocaïne en een eerdere witwasverdenking.

De undercoveractie ging daarna door, tot de infiltrant zichzelf om het leven bracht in de woning in Zevenbergschen Hoek. Het incident wordt nu onderzocht door de Rijksrecherche.

Witwassen

Vandaag wil het Openbaar Ministerie alleen bevestigen dat bijzondere opsporingsmiddelen zijn gebruikt, waaronder de inzet van een politie-infiltrant. Vrijdag zijn de man en de vrouw opgepakt op verdenking van het witwassen van crimineel geld.

De 45-jarige man werd aangehouden in de cel, de 48-jarige vrouw in Zevenbergschen Hoek. Het OM denkt dat ze na hun eerdere aanhouding zijn doorgegaan met het witwassen van contante geldbedragen en heeft hun huis doorzocht.

Te hoge werkdruk

De dood van de medewerker van de afdeling Afgeschermde Operaties heeft tot nieuwe onrust geleid binnen de teams die zich met heimelijke operaties bezighouden. Volgens politievakbonden zijn er al jaren klachten over de arbeidsomstandigheden, zoals een onveilige werkomgeving en een te hoge werkdruk.

Demissionair minister van justitie Grapperhaus beloofde vandaag dat een onafhankelijke commissie zal onderzoeken of de dood van de medewerker verband houdt met de werkomstandigheden. Daarnaast doet de inspectie onderzoek naar de dienst waar de heimelijke operaties onder vallen. Dit onderzoek stond al gepland, maar komt nu in een stroomversnelling.

Informant

Verder laat Grapperhaus aanvullend onderzoek doen naar de gang van zaken bij het Team Criminele Inlichtingen, het team dat informatie verzamelt in het criminele milieu. In 2015 zou een man zijn vermoord, nadat uitlekte dat hij informant van de politie was.

De inspectie stelde eerder dat de Rijksrecherche al onderzoek heeft gedaan, maar dit blijkt niet te kloppen. Het Team Criminele Inlichtingen heeft alleen aan collega's van de Rijksrecherche gevraagd of de werkwijzen goed waren opgevolgd. De minister vindt daarom dat er alsnog naar de zaak gekeken moet worden.