Waarom de aarde dit jaar even een stuk minder trilde

De wereld leek even tot stilstand te komen tijdens de lockdown: minder vrachtwagens op de snelweg, de zware industrie draaide op lage toeren en vliegtuigen stonden geparkeerd op de landingsbaan. En daardoor was de bodem onder onze voeten een paar maanden veel rustiger dan normaal. Dat weten we dankzij een internationaal onderzoek naar trillingen in de aardbodem in het afgelopen halfjaar.

De 'rust' in de aardbodem begon in China, was vervolgens waar te nemen in Italië en verspreidde zich daarna over de hele wereld. Met meer dan 300 meetstations zag een onderzoeksteam dat de zogenaamde 'seismische ruis' met de helft afnam, is te lezen in het tijdschrift Science. Sinds het begin van de metingen is zo'n langdurige afname niet eerder voorgekomen.

Door die relatieve rust konden bijvoorbeeld kleine aardbevingen beter worden waargenomen.

'Achtergrondruis'

De meetstations registreren trillingen in de aarde, om bijvoorbeeld aardbevingen te meten. Door de lockdown was er nu een stuk minder 'achtergrondruis', legt KNMI-onderzoeker Bernard Dost uit, die zelf niet meewerkte aan het onderzoek. "Die achtergrondruis bestaat uit verschillende componenten", zegt hij. "Je hebt bijvoorbeeld de zee, die veroorzaakt een beetje ruis in de meting. En als het hard waait op een plek met veel bomen, zie je dat ook terug."

Menselijke activiteit veroorzaakt veel meer trillingen, zeker overdag en in stedelijk gebied. "Denk bijvoorbeeld aan verkeer, machines, industrie en windmolens", zegt Dost. "Dankzij dit onderzoek weten we nu dat die ruis wereldwijd tijdens corona is gedaald. Op de ene plek meer dan de ander, maar gemiddeld zo'n 50 procent. In New York was er bijvoorbeeld een afname van 10 procent, maar in Sri Lanka stond de sensor in een druk centrum, daar was ruim de helft minder achtergrondruis."