Geen vervolging voor racistische spreekkoren bij FC Den Bosch - Excelsior

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om twee verdachten van racistische uitlatingen bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch - Excelsior in 2019 niet te vervolgen vanwege onvoldoende bewijs.

Volgens het OM staat vast dat er racistische uitlatingen zijn gedaan, maar kan niet worden bewezen wie wat geroepen heeft. Justitie noemt dit besluit 'teleurstellend' en 'frustrerend', schrijft Omroep Brabant.

Het incident speelde zich af bij de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior op 17 november 2019. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira kreeg toen racistische opmerkingen toegeroepen van een aantal FC Den Bosch-aanhangers.

Het duel werd enige tijd gestaakt en de spreekkoren leidden tot een landelijke discussie. Politie en justitie hadden het vizier gericht op twee mannen, van wie ook herkenbare beelden openbaar werden gemaakt.

Volgens het OM staat als een paal boven water dat die middag racistische spreekkoren van de tribunes kwamen. Maar verdachten vervolgen blijkt dus onmogelijk. "De vraag is echter wat er precies door wie is gezegd. Alleen een vermoeden hebben is niet voldoende om iemand te vervolgen. Je hebt hard bewijs nodig en daaraan ontbreekt het in deze zaak simpelweg."

Liplezers

In het onderzoek zette justitie onder anderen liplezers in om te achterhalen wie wat geroepen heeft. Hun conclusie was echter niet eenduidig, waardoor direct bewijs ontbreekt.

Het onderzoek sluiten zonder verdachten te vervolgen, is 'treurig', stelt de behandelend officier van justitie. "Dit onderzoek is voor ons afgesloten en het is treurig dat onduidelijk is gebleven wie zich die middag zo schandelijk, kwetsend en strafbaar heeft gedragen."