Herdenkingssteen voor doodgeschoten chimpansees Dierenpark Amersfoort

Het idee voor een herdenkingsplek kwam van vaste bezoekers van het park. Samen met het park is ervoor gekozen om een gedenksteen in een boom te verwerken. "Dat past ook goed bij chimpansees. Het moest geen kerkhof worden, maar wel recht doen aan wat heeft plaatsgevonden."

In Dierenpark Amersfoort is een gedenksteen onthuld voor de chimpansees Mike en Karibuna. De dieren werden op 3 november vorig jaar doodgeschoten toen ze uit hun verblijf waren ontsnapt.

Onafhankelijk onderzoek toonde later aan dat Dierenpark Amersfoort goed had gehandeld. De situatie was te gevaarlijk voor de aanwezige bezoekers in het park, constateerden de onderzoekers. Een menselijke fout bleek uiteindelijk de oorzaak van de ontsnapping. Het verblijf was niet goed afgesloten. De dierentuin heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Het gaat goed met de groep chimpansees, zegt Verdonck. Andere chimpansees hebben de rol van Mike en Karibuna overgenomen. "Kumi is nu de leider van de groep. Een nieuwe koning, zou je kunnen zeggen. Hij heeft de handschoen opgepakt en dat gaat eigenlijk heel goed."