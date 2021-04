Kuipers verwacht nog stijging aantal IC-patiënten tot ver in mei

Waar Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg vorige week nog een voorzichtige positieve kentering in de ziekenhuisbezetting zag, waarschuwt hij nu dat het aantal IC-opnames tot in mei hoog zal blijven. Volgens zijn rekenmodellen kan de piek half mei op meer dan 950 IC-patiënten komen, "hoewel dat nog zeer onzeker is".

Kuipers benadrukte dat de slagen om de arm nodig zijn "omdat we met een verandering van maatregelen te maken hebben." Ook de verminderde naleving van de maatregelen en het ontbreken van duidelijke vaccinatiecijfers maken het lastig om te zeggen hoe hoog die piek precies zal zijn, aldus Kuipers.

'Voorzichtig met verder versoepelen'

Er liggen nu 813 patiënten op de IC's. De verwachting is dat de piek half mei bereikt wordt. "Maar het kan ook eerder afbuigen. Feit is dat de stijging er in ieder geval nog niet uit is. En het dalen gaat daarna langzaam." Hij waarschuwde er daarom voor om voorzichtig te zijn met verdere versoepelingen.

Dat de cijfers toch nog verder stijgen, kan volgens Kuipers te maken hebben met het Paasweekend: