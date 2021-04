Total trekt stekker uit miljardengasproject Mozambique na IS-aanval

Multinational Total stopt voor onbepaalde tijd met een gaswinningsproject in Noord-Mozambique na een bloedige aanval door jihadistische extremisten. Het Franse energiebedrijf beroept zich op overmacht en zet voorlopig een streep door het miljardenproject.

Bij de dagenlange aanval op kustplaats Palma werden eind vorige maand ruim 80 mensen gedood, zowel burgers als medewerkers van het energieconcern. Duizenden inwoners sloegen op de vlucht uit de stad waar Total een hoofdkwartier heeft zitten.

20 miljard dollar

Vandaag zegt het bedrijf dat al het personeel is teruggehaald en de bouwcontracten zijn opgezegd. Het bedrijf was van plan naar schatting zo'n 20 miljard dollar te investeren in het gasproject en had al zo'n 15 miljard dollar vrijgemaakt. In de verklaring staat dat het geweld in de provincie Cabo Delgado het bedrijf dwingt te vertrekken.

De Mozambikaanse autoriteiten stellen in een reactie dat Total zal terugkeren als de situatie volledig onder controle is. Maar NOS-correspondent Bram Vermeulen acht de kans op dat scenario klein, twittert hij :