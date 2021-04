Mag ik je volgen op internet? iPhone-apps moeten dit voortaan vragen

Wie instemt, staat het de app toe een beter profiel van iemand op te bouwen, doordat de gebruiker ook elders op het internet wordt gevolgd. Maar de vrees in de advertentiewereld is dat gebruikers massaal 'nee' zullen zeggen. Dat kan gevolgen hebben voor apps die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Als zij minder data krijgen, zijn die advertenties minder waard.

Het is een simpele vraag met potentieel grote gevolgen. Met de komst van een nieuwe softwareversie (iOS 14.5) voor iPhones, iPads en de iPod Touch, moeten apps gebruikers toestemming vragen om ze te mogen volgen in andere apps en sites. Dat leidt al maanden tot onrust in de advertentiewereld.

Vandaag hebben negen industrieorganisaties, die onder meer de Duitse uitgever Axel Springer en Facebook vertegenwoordigen, bij de Duitse concurrentiewaakhond een klacht ingediend tegen Apple vanwege de privacymaatregel. De organisaties verwachten een daling van 60 procent in omzet voor app-ontwikkelaars, schrijft de Financial Times .

Van alle partijen heeft Facebook zich de afgelopen maanden het luidruchtigst opgesteld. Vorig najaar plaatste het bedrijf twee keer in korte tijd paginagrote advertenties in internationale kranten om naar eigen zeggen in de bres te springen voor kleine ondernemers, die hieronder te lijden zouden krijgen.

Tegelijkertijd wordt de positie van Facebook en Google juist sterker door deze maatregel, verwacht Zuiderveen Borgesius. "Die bedrijven weten namelijk heel veel over mensen en kunnen die kennis gebruiken voor gerichte advertenties, ook als het lastiger wordt het surfgedrag van mensen te volgen via andere sites en apps." Hij denkt dat de twee advertentiegiganten alleen maar groter zullen worden.

Topman Tim Cook verdedigde de keuze eerder deze maand in een podcast van techjournalist Kara Swisher. "Het enige wat we hier doen, is de gebruiker een keuze geven om wel of niet gevolgd te worden. Ik ben geschokt dat er zoveel weerstand tegen is. Hoe kun je hier tegen zijn?"

Daarnaast zegt Cook dat digitaal adverteren mogelijk is zonder dat je mensen hoeft te volgen als ze niet weten dat dit gebeurt. "Ik denk dat de tijd dit zal bewijzen."

Niet alleen op bedrijfsniveau staan Facebook en Apple lijnrecht tegenover elkaar. De relatie tussen de twee topmannen, Mark Zuckerberg en Tim Cook, is de afgelopen jaren volgens The New York Times verslechterd. Dit is gebeurd in een tijd waarin privacy een steeds belangrijker verkoopargument werd voor Apple, terwijl Facebook de afgelopen jaren te maken had met privacyschandalen.

Meer advertenties in de App Store

Pikant is daarnaast dat Apple tegelijkertijd volgens bronnen van de Financial Times op het punt staat om zelf meer met advertenties te gaan doen. Het bedrijf wil in de App Store-app betaalde suggesties gaan plaatsen. Om die manier wil het bedrijf zijn positie in de online advertentiemarkt, die nu grotendeels wordt gedomineerd door Facebook en Google, versterken.

Het bedrijf zou met advertenties nu jaarlijks 2 miljard dollar verdienen. Dit is nog geen procent van de totale jaaromzet van het bedrijf in 2020 (die was 280 miljard dollar).