'Zeker 30 doden bij jihadistische aanval op militairen in Nigeria'

In Nigeria zijn meer dan 30 militairen gedood bij een aanval door islamitische militanten, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Mogelijk hoorden de aanvallers bij de Nigeriaanse tak van Islamitische Staat (IS), maar dat is nog niet duidelijk.

Volgens de bronnen was de aanval gistermiddag in de staat Borno, in het noordoosten van Nigeria. De militanten droegen camouflagekleding en kwamen in legervoertuigen aan bij de basis van Nigeriaanse soldaten in de stad Mainok.

Versterking

De aanvallers zouden de militaire basis na enkele uren hebben ingenomen. Ook staken ze het politiebureau van Mainok in brand, zegt een inwoner van de stad. De soldaten vroegen de luchtmacht om versterking.

"Toen daarop een straaljager verscheen, vluchtten de militanten en verstopten ze zich in de basisschool", zegt de inwoner tegen Reuters. Tegen middernacht zouden de aanvallers weer zijn vertrokken.

Volgens een van de aangevallen soldaten heeft de Nigeriaanse luchtmacht ook collega-militairen geraakt, omdat zij dezelfde camouflagekleding droegen als de islamitische aanvallers.

Op Twitter zegt de luchtmacht die aantijgingen te onderzoeken: