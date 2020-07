Met 365 dagen tot de Spelen is Hendriks vooral op zoek naar duidelijkheid

"Een van de belangrijkste zaken waar ik nu mee bezig ben: wat gebeurt er in het internationale circuit? Wanneer kunnen sporters kwalificatie voor Tokio afdwingen? Of wanneer zijn er überhaupt weer wedstrijden waarin ze tegen elkaar kunnen strijden?"

Hendriks vindt dat het Internationaal OIympisch Comité (IOC) meer duidelijkheid zou moeten geven. "Het zou goed zijn als het IOC wat meer druk uitoefent op de internationale federaties om te zorgen dat sporters weten waar ze aan toe zijn."

De afgelopen maanden heeft de technisch directeur van NOC*NSF bijna wekelijks intensief contact met het IOC. "Dat begon met bijeenkomsten over het uitstellen van de Spelen, maar we hebben ook gesproken over financiële maatregelen en de mentale toestand van sporters."

Hendriks: "Vervolgens ging het natuurlijk over de Spelen van 2021. Hoe gaan die eruitzien? Is er een olympisch dorp? Zijn er stadions? Is alles een jaar later ook weer beschikbaar? Gelukkig is dat antwoord 'ja'."

Financiële consequenties

Toch maakt Hendriks zich ook nog wel zorgen, onder meer over de financiële consequenties van de coronacrisis. NOC*NSF luidde begin mei al de noodklok: door de coronacrisis verwacht de Nederlandse sport een schadepost van 950 miljoen euro.

"Het is nog steeds moeilijk te zeggen wat de schade zal zijn. Doordat de Spelen nu een jaar later zijn, is de voorbereiding voor de Spelen daarna, die van 2024 in Parijs, ook korter. Je krijgt nu dubbele voorbereidingstrajecten en dat kost ook extra geld."