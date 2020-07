Leegloop bij grootste nieuwssite Hongarije na ontslag hoofdredacteur

Ruim zeventig journalisten en de drie adjunct-hoofdredacteuren van de grootste nieuwssite van Hongarije, Index.hu, hebben hun ontslag ingediend. Het massale vertrek is een reactie op het ontslag van de hoofdredacteur door de eigenaar van de website.

In maart kocht een aanhanger van de Hongaarse president Orbán aandelen in de advertentietak van de site. Het management kondigde een reorganisatie van de redactie aan, waarna gevreesd werd voor de onafhankelijkheid van de site. De redactie zette zijn eigen 'onafhankelijkheidsmeter' daarom op "in gevaar". De ontslagen hoofdredacteur zegt dat hij vanwege die stap werd ontslagen.

De redactie van de grootste nieuwssite van Hongarije noemt het ontslag in een statement "onaanvaardbaar". Op een veilige manier, onafhankelijk functioneren is voor de journalisten niet langer mogelijk, schrijven ze. "Wij hebben altijd benadrukt dat er geen externe inhoudelijke inmenging of bemoeienis met de samenstelling van de redactie mag zijn. Die voorwaarden zijn geschonden."

De vertrokken journalisten zeggen dat de lijst van ontslagnemers mogelijk langer wordt, omdat sommige collega's met verlof zijn of nog niet gereageerd hebben op de oproep om te vertrekken.

Vicevoorzitter Jourová van de Europese Commissie zei gisteren de redactionele ingreep van Index.hu met "grote zorgen" te volgen. Ze zegt in contact te staan met de redactie.

Persvrijheid onder druk

Er bestaan al lange tijd zorgen over de positie van onafhankelijke nieuwsmedia in Hongarije. Honderden media zijn in handen van aanhangers van de president. Verschillende onafhankelijke media werden omgevormd tot pro-regeringskanalen nadat ze werden opgekocht door aanhangers van de Fidesz-partij van Orbán.

Op de ranglijst van Reporters Without Borders van landen met de meeste persvrijheid staat Hongarije op plaats 89. Binnen de Europese Unie scoort alleen Bulgarije slechter. Nederland staat met Noorwegen, Finland, Denemarken en Zweden in de top-5 van de stichting.