Europese Commissie spant rechtszaak aan tegen AstraZeneca om vertraging vaccins

"De lidstaten zijn het zat", zegt Brussel-correspondent Sander van Hoorn. "Er zijn blijvend te weinig vaccins van AstraZeneca en op een gegeven moment moet je kijken of je dat slikt, of dat je zegt: dit is het moment om naar de rechter te stappen. De 27 lidstaten besloten unaniem dat laatste."

Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal voldeed de Brits-Zweedse fabrikant niet aan zijn verplichtingen. Eerder al zei een woordvoerder van het bedrijf dat "door de complexiteit van de vaccinproductie" sommige partijen niet werden goedgekeurd.

AstraZeneca heeft tot nu toe slechts 30 miljoen van de beloofde 120 miljoen doses aan de EU geleverd. Van de volgende 180 miljoen beloofde doses zegt het bedrijf er dit jaar maar 70 miljoen te kunnen leveren.

Geen strafzaak

Een woordvoerder van Eurocommissaris Kyriakides laat weten dat de lidstaten de zaak niet aanspannen om AstraZeneca te straffen. "Het wordt geen strafzaak en het gaat niet om geld", zegt hij. "We willen gewoon dat we het aantal doses krijgen waar we recht op hebben."

Ook spelen de zeldzame bijwerkingen waardoor er de afgelopen weken discussie was over het vaccin, niet mee bij de gang naar de rechter, zegt de woordvoerder. "In principe luisteren we naar het advies van het EMA, dat zegt dat het veilig is. Dus het gaat vooral om de contractuele verplichtingen."

AstraZeneca zegt teleurgesteld te zijn en laat weten zich "met kracht te verdedigen" in de rechtszaal. Het bedrijf zegt het contract "volledig te hebben nageleefd" en wil het geschil zo snel mogelijk oplossen. Ook zegt de farmaceut eind april 50 miljoen doses aan Europa te zullen leveren, zoals afgesproken.