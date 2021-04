Badloe surft met overmacht naar derde wereldtitel: 'Heb een Doriannetje gedaan'

"Het mooie van deze gouden plak is dat we er niet speciaal voor getraind hebben. Dit was geen piekevenement, omdat we in opbouw zijn naar de Spelen van Tokio. Eigenlijk zitten we midden in een zwaar trainingsblok. We kwamen vooral peilen hoe de concurrentie ervoor staat. Ik heb gemerkt dat ik niet helemaal scherp stond. De starts gingen niet altijd top, ik moest vaak van achteren door het veld varen. Daar hebben we wel van geleerd. Als dat straks in Tokio ook goed gaat, heb ik er wel vertrouwen in."

Dorian's voetsporen

Met zijn derde wereldtitel overtreft hij zijn vriend en mentor Dorian van Rijsselberghe, die twee keer de beste van de wereld was. Van Rijsselberghe heeft wel twee olympische gouden medailles in de kast hangen.

"Hij heeft twee WK's gewonen en ik nu drie. Op WK-gebied lig ik nu op hem voor. Nu nog olympisch kampioen worden. Ik had al een favorietenrol. Dat is niet veranderd. Maar tijdens de Spelen zal iedereen in topvorm zijn, en dat is andere koek. Eerst maar eens de medalrace varen morgen, anders om de gouden plak binnen te halen. En als ik in Dorian's voetsporen wil treden, moet ik die ook nog winnen. Daar ga ik voor."