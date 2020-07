OM eist 12 jaar cel tegen douanier voor doorlaten van 1500 kilo cocaïne

Het Openbaar Ministerie eist twaalf jaar cel tegen douanier Hassan O. voor betrokkenheid bij de invoer van 1500 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met mango's uit Brazilië. Het transport werd begin vorig jaar door de politie onderschept.

De 39-jarige verdachte zou in het computersysteem van de douane hebben aangegeven dat de container al was gecontroleerd en de container zo hebben vrijgegeven. Hierdoor konden anderen de lading ongehinderd ophalen.

Uit berichten in de versleutelde telefoon van de Rotterdammer blijkt volgens justitie dat hij dit veelvuldig heeft gedaan. "De uiteindelijk onderschepte container lijkt het topje van de ijsberg te zijn geweest."

O. ontkent dat hij betrokken was bij het doorlaten van de partij cocaïne. Volgens zijn advocaat moet een andere douanier gebruik hebben gemaakt van de inloggegevens van O. om de container in het systeem af te vinken. De rechtbank in Rotterdam doet over twee weken uitspraak, schrijft Rijnmond.