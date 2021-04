Advocaat: opnieuw celstraf voor Brits-Iraanse hulpverlener Zaghari-Ratcliffe

Een rechtbank in Iran heeft de Brits-Iraanse hulpverlener Nazanin Zaghari-Ratcliffe opnieuw veroordeeld. Ze moet een jaar de gevangenis in. Volgens haar advocaat, die heeft gesproken met persbureau AP en de BBC, is ze schuldig bevonden aan het verspreiden van propaganda gericht tegen het Iraanse regime. De straf zou zijn opgelegd vanwege deelname aan een protest bij de Iraanse ambassade in Londen, in 2009.

Eerder werd Zaghari-Ratcliffe al veroordeeld tot een celstraf voor samenzwering om het regime om ver te werpen. Iraanse staatsmedia hebben nog niet bericht over de nieuwe veroordeling.

Zaghari-Ratcliffe werkte voor de Thomson Reuters Foundation, het goede doel van het gelijknamige Britse persbureau. Ze werd in april 2016 op het vliegveld van de Iraanse hoofdstad Teheran opgepakt toen ze na een bezoek aan haar familie met haar 2-jarige dochter terug naar Engeland wilde reizen.

Haar celstraf werd vorig jaar omgezet in huisarrest en ze moest de rest van haar straf bij haar ouders in Teheran uitzitten, met een enkelband om. Die werd vorige maand losgeknipt, omdat haar straf erop zat. Maar ze werd meteen opnieuw gedagvaard, waardoor ze niet kon terugkeren naar Londen.

"Inhumaan en volstrekt onrechtvaardig"

De Britse premier Johnson zegt dat zijn land "de inspanningen zal verdubbelen" om Zaghari-Ratcliffe vrij te krijgen. "Het is niet terecht dat ze tot welke gevangenisstraf dan ook is veroordeeld", zei Johnson tegen journalisten. Hij zegt dat er wordt samengewerkt met de Verenigde Staten. Ook minister van Buitenlandse Zaken Raab is furieus. Hij spreekt van een "inhumane en volstrekt onrechtvaardige" beslissing.

Juist nu onderhandelen Groot-Brittannië en Iran over een bevroren tegoed van zo'n 430 miljoen euro. De Iraniërs betaalden in 1976, enkele jaren voor de islamitische revolutie van 1979, voor de aankoop van 1750 tanks. Ruim 1500 tanks werden uiteindelijk vanwege internationale sancties niet door de Britten geleverd, maar waren al wel betaald. Familieleden en aanhangers van Zaghari-Ratcliffe denken dat zij wordt gebruikt voor die onderhandelingen.