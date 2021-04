Podcast De Dag: hoe het coronavirus terugslaat in India

De ziekenhuizen in India liggen vol. En wie wél in een ziekenhuis terecht kan, moet maar afwachten of daar voldoende zuurstof en medische apparatuur beschikbaar is. Mortuaria kunnen het aantal doden niet meer aan.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? India voerde vorig jaar al snel een strenge lockdown in, maar versoepelde die te vroeg. Het land liet alle teugels los. Maar mogelijk speelt ook de besmettelijkheid van de Indiase variant van het coronavirus een rol.

In podcast De Dag vertelt NOS-correspondent Aletta André wat er misging met de corona-aanpak in India, met als gevolg dat in New Delhi mensen zelf met zuurstofflessen op zoek gaan naar plekken om die te laten vullen.

