Nieuw onderzoek naar risico's uitstoot Tata Steel IJmuiden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden voor omwonenden. De raad wil weten hoe burgers in het algemeen worden beschermd tegen de risico's van schadelijke uitstoot van de industrie, en noemt daarbij specifiek de situatie rond Tata Steel.

"Maar we zeggen daarbij heel duidelijk dat we ook gaan kijken naar andere industriële complexen in het land waar de langdurige uitstoot door fabrieken ook speelt", zegt Simone Klein Haneveld van de raad tegen NH Nieuws.

De OVV kreeg de laatste tijd diverse meldingen van omwonenden van de staalfabriek. "Daar gebeurt veel, Tata is regelmatig in het nieuws", weet ook Klein Haneveld.

RIVM

Het onderzoek komt niet uit het niets. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam twee weken geleden met de tussentijdse resultaten van een onderzoek naar gezondheidsklachten van inwoners van de IJmond. Ze blijken vaker last hebben van klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook kwam naar voren dat hartklachten, diabetes en longkanker vaker voorkomen dan in vergelijkbare gebieden.

Voor het onderzoek van het RIVM werd de luchtkwaliteit gemeten rondom de staalfabriek en vergeleken met andere plaatsen in Nederland zonder zware industrie. Ook werden gegevens van huisartsen vergeleken met die in andere industriegebieden in Nederland.

Hoewel het onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is, was het voor de provincie wel aanleiding om een brandbrief naar Den Haag te sturen, met de oproep tot scherpere regelgeving voor Tata Steel.

Onderzoek en interviews

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig onderzoeksinstituut, dat onderzoek doet naar rampen, grote ongevallen en andere incidenten. Adviezen van de OVV leiden vaak tot veranderingen, zoals bij de gaswinning in Groningen.

De komende tijd gaat de raad gebruiken om het onderzoek op te zetten. Als het is begonnen zal er onder meer met omwonenden gesproken worden. Meestal duurt een onderzoek van de OVV ongeveer een jaar.