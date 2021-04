Rechter: Chinese eigenaar moet ADO Den Haag twee miljoen euro betalen

Het Chinese sportmarketingbedrijf United Vansen moet ADO Den Haag een bedrag van twee miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat door ADO was aangespannen tegen de Chinese grootaandeelhouder van de club.

ADO wil beslag laten leggen op aandelen United Vansen

In een reactie op de uitspraak meldt ADO dat het beslag wil laten leggen op de aandelen van United Vansen. "De huidige financiële situatie vraagt namelijk om een oplossing op de zeer korte termijn. Langs meerdere lijnen wordt hieraan gewerkt", aldus ADO, dat verwacht begin volgende week meer hierover te kunnen melden.

Eigenaar Wang van United Vansen nam ADO Den Haag in 2015 over. Die overname verliep uiterst moeizaam en in de jaren daarop was er geregeld gedoe over geld en uitgestelde betalingen. In 2016 eiste ADO al eens in een kort geding 2,5 miljoen euro van United Vansen. De rechter stelde de club ook toen in het gelijk.

Stroeve onderhandelingen over verkoop

Op dit moment probeert United Vansen de voetbalclub te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf World Soccer Holdings, maar de onderhandelingen verlopen stroef.

Een van de hobbels is dat World Soccer Holding wil dat de stichting en de vereniging die nu onderdeel uitmaken van ADO, zichzelf opheffen. In plaats daarvan moet de club een open vereniging worden, waar iedereen lid van kan worden.

Arno Vermeulen zei zondagavond in Studio Voetbal dat er meer problemen zijn rond de mogelijke verkoop: "Er is een praktisch probleem, namelijk dat ze eigenlijk geen geld hebben."