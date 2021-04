'Door trage vaccinaties is er geen basis voor veilige Olympische Spelen'

Was het een noodkreet, een waarschuwing of een boodschap met profetische waarde? Kaori Yamaguchi, vooraanstaand lid van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio, verwoordde dit weekeinde de gedachte die al geruime tijd bij zo'n 75 procent van haar landgenoten leeft.

"De Spelen zullen niet het licht aan het einde van de tunnel zijn. Het is gegeven de huidige situatie in Japan amper voor te stellen dat de openingsceremonie op 23 juli plaatsvindt. Door de trage vaccinaties is er geen basis voor veilige Olympische Spelen."

Voormalig judoka Yamaguchi is niet alleen in haar hoedanigheid van lid van het nationale olympisch comité een vooraanstaand sportbestuurder in Japan. De vrouw die tijdens de Olympische Spelen van 1988 brons won in de categorie tot 52 kilogram, was in maart van het vorig jaar, vier maanden voor de oorspronkelijke datum van het ontsteken van het olympisch vuur, de eerste official die publiekelijk verkondigde dat Tokio 2020 een jaar moest worden uitgesteld. Misschien, zo klinkt het dertien maanden later, moet de stekker definitief uit de duurste Olympische Spelen ooit.

Vierde coronagolf

Met recent 425 nieuwe coronagevallen in Tokio, wederom een record, een strenge lockdown en een vierde coronagolf in het verschiet zitten nog maar bitter weinig Japanners verlegen om het organiseren van Olympische Spelen. In Nagano, de stad waar in 1998 de Winterspelen plaats vonden, werd de fakkelloop recent gehinderd door tegenstanders van de Spelen. De nationale televisiezender NHK bracht de protesten niet in beeld, uit angst voor het aanwakkeren van negatieve sentimenten.

Tokio staat momenteel aan het begin staat van een strenge lockdown. De komende drie weken moeten als gevolg van de noodtoestand alle restaurants, café's en karaokebars waar alcohol wordt geschonken de deuren sluiten. Winkels, shoppingmalls, themaparken, theaters en musea gaan tot en met 11 mei op slot. Sportevenementen vinden plaats voor lege tribunes.