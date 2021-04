De Bijenkorf blijft ook na 28 april alleen op afspraak winkelen

Het hoeft niet meer, maar ook vanaf woensdag laat de Bijenkorf alleen klanten op afspraak toe tot winkels. Wel mogen er meer klanten tegelijk naar binnen en hoeft er minder lang van tevoren gereserveerd te worden.

De winkelketen doet dat naar eigen zeggen "in lijn met het advies" van brancheorganisatie Inretail. Het bedrijf gaat ervan uit dat klanten graag alleen op afspraak blijven winkelen. "Bijna driekwart voelt zich bijzonder en er is een groot gevoel van veiligheid tijdens het winkelen", aldus het bedrijf in een persbericht.

In plaats van vier uur van te voren kunnen reserveringen tot een uur van tevoren gedaan worden. "De meeste klanten komen doelgericht winkelen. Door ze op afspraak te ontvangen kunnen we hun een betere service en een veilige, rustige en prettige winkelervaring bieden", zegt Giovanni Colauto, baas van de Bijenkorf.

Woon- en modewinkels

Hoe lang de winkelketen op afspraak blijft werken is niet duidelijk. Het bedrijf zegt de werkwijze de komende tijd te blijven evalueren.

Inretail verwacht niet dat andere ketens net als de Bijenkorf zullen vasthouden aan winkelen op afspraak. "De Bijenkorf is zo'n specifiek geval. Kennelijk maken ze daar de inschatting dat ze moeilijk kunnen controleren op één klant per 25 vierkante meter, met de grote toeloop die ze verwachten in combinatie met de grote vloeroppervlakten", zegt Inretail-directeur Jan Meerman. Hij verwacht verder dat het winkelen op afspraak alleen blijft "voor woon- en modewinkels in het hogere segment".