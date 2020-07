Coronavirus overgedragen over acht meter afstand, zeggen Duitse onderzoekers

Een medewerker van het slachthuis in Rheda-Wiedenbrück, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft het coronavirus over een afstand van zeker acht meter overgedragen. Dat was mogelijk door de bijzondere omstandigheden in het slachthuis, concluderen onderzoekers in een nieuwe studie naar de uitbraak in de vestiging van vleesverwerker Tönnies in juni.

Het onderzoeksresultaat staat in een gezamenlijke studie van het Helmholtz Centrum voor Infectieonderzoek, de Universitaire Kliniek Hamburg-Eppendorf en het Leibniz Instituut voor Experimentele Virologie.

Eind juni moest de regio Gütersloh in lockdown, nadat het coronavirus bij meer dan 1500 medewerkers van het slachthuis was vastgesteld. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de omstandigheden in het slachthuis een cruciale rol speelden bij de uitbraak.

Koude ruimtes

Volgens de onderzoekers is het virus al in mei verspreid door een medewerker van Tönnies. Het virus werd overgedragen in ruimtes waar de lucht werd gecirculeerd en gekoeld tot 10 graden Celsius. Daarnaast was er weinig toevoer van verse lucht en werd er zwaar lichamelijk werk gedaan. "Onder deze omstandigheden is een afstand van 1,5 tot 3 meter alleen natuurlijk niet voldoende om overdracht te voorkomen", zegt professor Adam Grundhoff, co-auteur van de studie.

Hygiëne- en infectiebestrijdingsdeskundige Martin Exner deed eind juni al een eerste onderzoek naar de uitbraak bij Tönnies. Hij stelde toen dat het virus zich makkelijker verspreidde omdat virusdeeltjes langer intact blijven in koude ruimtes. Dat na koeling dezelfde lucht weer het slachthuis in werd geblazen, maakte de verspreiding nog makkelijker.

Woonsituatie

Tönnies heeft inmiddels nieuwe filtersystemen geïnstalleerd om te voorkomen dat het virus zich door de lucht kan verspreiden.

Exner vermoedde in juni ook dat ook de woonsituatie van het personeel een rol zou kunnen spelen. In de nieuwe studie stellen de onderzoekers juist dat de woonsituatie van de fabrieksarbeiders geen rol van betekenis heeft gespeeld.

Volgens hoogleraar virologie Melanie Brinkmann werpt de studie nieuw licht op corona-infecties in ruimtes waar verschillende factoren samenkomen die de overdracht over relatief lange afstand mogelijk maken. "Nu is de vraag: onder welke omstandigheden kan dat gebeuren?"