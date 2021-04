NOS Voetbalpodcast #150: 'Tranen in ogen door terugkeer publiek'

"Ik had echt bijna tranen in mijn ogen staan", zegt Elshoff over het weerzien met voetbalsupporters in de stadions. De andere heren hebben ook genoten van het publiek. "Er komt leven in het stadion", vindt Grueter.

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Jeroen Stekelenburg met voetbalcommentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs de afgelopen voetbalweek. Dit keer speciale aandacht voor de opmars van FC Emmen, de rode kaart van Feyenoordaanvoerder Steven Berghuis en de terugkeer van fans in de voetbalstadions.

FC Emmen is bezig aan een indrukwekkende opmars en staat inmiddels zestiende in de eredivisie. Grueter kijkt met veel genoegen naar de reeks van de ploeg van Dick Lukkien. "Het is natuurlijk toch een beetje Klein Duimpje dat plotseling iedereen verslaat."

De voornaamste degradatiekandidaten worden besproken. Volgens de commentatoren hebben hekkensluiter ADO Den Haag en nummer zeventien VVV-Venlo geen goede papieren om in de eredivisie te blijven. "Die zijn ten dode opgeschreven", aldus Grueter.

Steven Berghuis pakte zondag tegen Vitesse een rode kaart (0-0). In navolging van de discussie in Studio Voetbal wordt de vraag gesteld of bondscoach Frank de Boer de aanvoerder van Feyenoord wel mee moet nemen naar het EK aankomende zomer.

Tot slot is er aandacht voor de opmars van Barcelona. De ploeg van Ronald Koeman is in vorm en heeft weer zicht op het landskampioenschap.