Rallykampioen Ogier botst op weg naar start, laat de politie achter en wint

Maar opzienbarender is wat de zevenvoudig wereldkampioen (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2020) voor aanvang van de slotdag overkwam. Op weg van Zagreb naar Bliznec stuurt de 37-jarige Fransman zijn wagen plots naar de kant om te parkeren, maar hij ziet daarbij over het hoofd dat rechts van hem een auto passeert. Een harde klap volgt.

In de tweede proef van de dag verspeelt Ogier de leiding aan de Brit Evans, maar hij pakt in de laatste proef alsnog de overwinning en neemt 'en passant' de koppositie in de WK-stand over van de Fin Kalle Rovanperä, die vrijdag tijdens de eerste proef is gecrasht.

'We kunnen het uitpraten'

Na afloop verklaart de brokkenpiloot niet zomaar te zijn weggereden na de aanrijding. "Eerst heb ik gecontroleerd of niemand gewond was geraakt. En daarna heb ik de politie mijn rijbewijs en alle documenten overhandigd. Het probleem was alleen dat de agenten geen Engels spraken. Vandaar de verwarring."

"Op een gegeven moment zei een van de agenten: "Rij maar." Misschien was zijn collega daar niet zo van overtuigd. We zullen het allemaal nog een keer met de autoriteiten moeten doornemen, maar ik ben er zeker van dat we alles kunnen uitpraten."

De organisatie van het rallykampioenschap toont weinig begrip voor het incident en bestraft Ogier met een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd en een boete van 5.000 euro. Daar komt nog eens 2.000 euro bovenop, omdat de Fransman op weg naar de start door rood is gereden.