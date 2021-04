Lintjesregen opnieuw anders: 'Burgemeesters zijn heel creatief geweest'

Burgemeester Arends van de gemeente Westland in een 'Lintjesregen-bus' - Twitter Gemeente Westland

Wie vandaag een versierde fiets, een Volkswagenbusje vol ballonnen of een versierde oldtimer ziet rijden, moet niet vreemd opkijken. Het is de werkdag voor Koningsdag en dat is traditiegetrouw de dag van de lintjesregen. Dit jaar krijgen 2832 mensen een koninklijke onderscheiding vanwege hun inzet voor de maatschappij. Normaal gesproken worden de gelauwerden met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, waar de burgemeester hun vertelt dat het "Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd" een onderscheiding uit te reiken. Dat zijn vaak feestelijke bijeenkomsten, met familie en vrienden erbij. Maar dit jaar moest het anders, voor de tweede keer op rij. "Burgemeesters zijn heel creatief geweest", zei Martine van Grieken vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Van Grieken is directeur van het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselarij der Nederlandse Orden, dat de regering adviseert over voorstellen voor koninklijke onderscheidingen. "Sommige burgemeesters komen als verrassing bij de mensen thuis", zegt ze. "Of ze organiseren niet één grote bijeenkomst, maar meerdere kleine achter elkaar. Het gebeurt vaak op originele en ludieke wijze." Vandaar ook die versierde fiets, het busje met ballonnen en de oldtimer, vandaag te zien in respectievelijk de gemeenten Doesburg, Westland en Landgraaf:

Vanwege de coronamaatregelen hoeven niet alle lintjes vandaag te worden uitgereikt: burgemeesters hebben er nog de hele week de tijd voor. Wel hebben zij vandaag vóór 13.00 uur iedereen op de hoogte gebracht die een koninklijke onderscheiding kan verwachten. Dat zijn dus bijna 3000 mensen. Net als eerdere jaren worden meer mannen dan vrouwen gedecoreerd: 998 vrouwen krijgen een onderscheiding, tegen 1834 mannen. Hoe dat komt, vindt Van Grieken moeilijk te zeggen. "Er worden meer mannen dan vrouwen voorgedragen. Misschien heel traditioneel, maar vrouwen zitten toch iets meer in de zorg, het jeugdwerk, school. Mannen zitten vaker in bijvoorbeeld een bestuur, en dat soort besturen weten de weg naar een lintje goed te vinden."

Wanneer kom je in aanmerking voor een lintje? De meeste mensen krijgen een koninklijke onderscheiding omdat ze bijvoorbeeld al jarenlang vrijwilligerswerk doen. Ze moeten wel door iemand anders worden voorgedragen. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Kanselarij der Nederlandse Orden. Dit jaar zijn 3117 voorstellen ingediend, waarvan er 2832 zijn goedgekeurd: 2814 mensen worden onderscheiden in een van de zes graden van de Orde van Oranje-Nassau (veelal vrijwilligers of anderen die "bijzondere prestaties" hebben geleverd) en 18 mensen worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (vanwege "exceptionele verdiensten voor de samenleving").

Dit jaar worden de meeste lintjes uitgedeeld in Zuid-Holland (504). In het Caribische deel van het koninkrijk worden 80 mensen gedecoreerd. Om een lintje te verdienen, moet iemand zich al meer dan vijftien jaar inzetten voor de samenleving. Een van hen is Marleen Mulders, die zich dit jaar met haar 35 jaar de jongste gedecoreerde mag noemen. De Tilburgse zet zich al sinds 2002 als ervaringsdeskundige in voor kinderen met kanker en is vrijwilliger bij diverse organisaties. Ze wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mulders scheelt 75 jaar met de oudste persoon die dit jaar een lintje krijgt: de 110-jarige Mary Benjamin uit Aruba wordt vandaag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en is daarmee de oudste geridderde persoon ooit. De Kanselarij der Nederlandse Orden noemt haar een "toegewijd vrijwilliger" die altijd klaarstaat voor de medemens. Benjamin was onder meer actief voor de Women's League van de Methodist Church.

Vanwege de coronaregels speldt iemand uit de 'bubbel' van de gedecoreerde het lintje op, hier de partner van Claudia de Breij - ANP