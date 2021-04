Volleyballers nemen plaats in van China in Nations League

De Nederlandse volleybalmannen zijn per direct toegelaten tot de Nations League, de landencompetitie die in 2018 in de plaats kwam van de World League. Oranje is in de competitie tussen de zestien beste landen ter wereld de vervanger van China, dat zich uit de Nations League heeft teruggetrokken.

De mannen van bondscoach Roberto Piazza danken de promotie aan de zestiende plaats op de wereldranglijst en de 'sportieve excellentie en het commerciële potentieel van volleybal in Nederland', zoals wereldvolleybalbond FIVB het omschrijft. Nederland won mede dankzij de knappe achtste plaats op het WK van 2018 de laatste jaren terrein op de mondiale ladder.

Alle duels in Rimini

De zestien deelnemende landen werken hun vijftien groepswedstrijden normaal gesproken af in vijf speelronden van drie duels die verspreid over de hele wereld afgewerkt worden. Vanwege de coronapandemie is die formule aangepast en zijn alle wedstrijden op één locatie: in de periode van 28 mei tot en met 27 juni in het Italiaanse Rimini.

Piazza is erg in zijn nopjes met de buitenkans. "Fantastisch om weer terug te zijn op het hoogste niveau", verwijst hij naar het verleden van Nederland in de World League, dat onder bondscoach Joop Alberda in het olympische succesjaar 1996 zelfs gewonnen werd. "Als we als team willen verbeteren, moeten we tegen de beste teams in de wereld spelen. En dat kan in de Nations League."