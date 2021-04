Is Vollering de nieuwe Van der Breggen? 'Demi is heel anders dan ik'

Demi Vollering en Anna van der Breggen na de finish van Luik-Bastenaken-Luik - NOS

Demi Vollering sprintte zondag op overtuigende wijze naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Met dank aan de opoffering van Anna van der Breggen, nu nog haar ploeggenote bij SD-Worx maar vanaf volgend seizoen haar ploegleidster. In Langs de Lijn blikten beide rensters terug op de eerste WorldTour-zege van de 24-jarige Vollering. Vollering won in Luik de sprint van een elitegroepje van vijf nadat Van der Breggen zich kilometerslang op kop had leeggereden. "Anna heeft een soort lead-out van tien kilometer voor me gedaan. Dat zou ze niet doen als ze niet zeker wist dat het mij zou lukken in de sprint", analyseerde Vollering. "Het gaf mij juist veel vertrouwen in plaats van dat ik er zenuwachtig van werd." Woendag, toen Van der Breggen voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl won, waren de rollen juist omgedraaid. "Dat was een koers die Anna goed ligt en dat doe je voor je ploeggenoten. Er was iemand ontsnapt en ik reed dat gat dicht. Nu deed Anna mooi werk voor mij. En volgende keer is het weer iemand anders. We zijn zo'n sterke ploeg dat iedereen mag en kan winnen."

Van der Breggen kwam als vijfde over de finish maar stak ook haar armen juichend in de lucht. "Je rijdt daar als ploeg en het doel is om te winnen als ploeg. Dus ik dacht bij de finish: de dag kon gewoon niet beter eindigen dan zoals het nu ging." De nieuwe Vos wordt de nieuwe Van der Breggen Zo sloeg de nieuwe generatie toe, in het seizoen dat de 31-jarige Van der Breggen afscheid neemt als renster. Als aanstormend talent werd ze vaak de nieuwe Marianne Vos genoemd, tegenwoordig is Vollering de nieuwe Anna van der Breggen. "Een heel mooi en groot compliment", lacht Vollering. Toch zijn er verschillen tussen beide rensters. "Demi is heel anders dan ik was, dat heeft ze wel laten zien", vertelt Van der Breggen. "Demi heeft een heel goede sprint, maar ze is ook een supergoeie klimster. En ze is niet bang om er gewoon voor te gaan."

"Af en toe is ze misschien nog wel iets te gretig. Soms is het beter als je langer wacht of beter nadenkt. Ik was destijds wat bedachtzamer en moest het vooral van het klimmen hebben", aldus Van der Breggen. Ploegleidster Van der Breggen Van der Breggen - Nederlands, Europees en wereldkampioene en dit seizoen winnares van Omloop het Nieuwsblad en de Waalse Pijl - is nog een paar maanden renster, maar klinkt vaak al als de ploegleidster die ze komend seizoen zal zijn.

"Vroeger had ik, net als Demi, als doel om mooie wedstrijden te winnen. En ik heb natuurlijk heel veel wedstrijden gewonnen. Nu sta ik er anders in en voelt het als een uitdaging om de nieuwe meiden in de ploeg op te leiden. Wat Demi zondag heeft laten zien, is voor mij ook een succes." "We hadden de scenario's voor Luik-Bastenaken-Luik allemaal voorbereid en doorgenomen", vervolgt Van der Breggen. "En het kwam supergoed uit. We kijken naar de kwaliteiten in de ploeg en Demi had de grootste kans om te winnen. Maar dat is helemaal aan haarzelf te danken. Ook al zit je in een goede ploeg, je moet het zelf ook kunnen doen." "Sommige meiden zullen meer winnen dan andere. Maar het mooiste is natuurlijk als je in je ploeg zoveel meiden hebt die kunnen winnen, dat je het zo nu en dan voor elkaar kan doen", aldus de aanstaande ploegleidster van SD-Worx. Emoties bij Vollering Deze week kwam dat mooi uit voor de ploeg, met zeges van Van der Breggen én Vollering. Bij de jonge renster liepen de emoties na haar eerste grote zege hoog op.

