Vingegaard completeert Tourploeg Jumbo-Visma bij absentie van Dumoulin

Jonas Vingegaard gaat met Jumbo-Visma naar de Tour de France. De 24-jarige Deen neemt de plek in die nog moest worden ingevuld omdat Tom Dumoulin een pauze heeft ingelast.

Vingegaard dankt de uitverkiezing onder andere aan zijn dagsuccessen en de eindzege in de Settimana Coppi e Bartali en de tweede plaats in de eindrangschikking van de Ronde van het Baskenland, die werd gewonnen door ploeggenoot Primoz Roglic.

"Vorig jaar reed hij al een heel sterke Vuelta ter ondersteuning van Roglic", legt ploegleider Grischa Niermann de keuze voor de Deen uit. "Hij liet daar ook voor het eerst zien dat hij een cruciale rol kan spelen in het hooggebergte, in de Alpen en de Pyreneeën. We voorzien voor hem een voorname rol in de Tour."

Twee kopmannen

Roglic en Steven Kruijswijk zijn de kopmannen van de Nederlandse ploeg. De Sloveen Roglic greep vorig jaar door toedoen van zijn landgenoot Tadej Pogacar in de laatste tijdrit naast de eindzege. Kruijswijk werd in 2019 derde.

Mike Teunissen, Robert Gesink, Wout van Aert, Sepp Kuss en Tony Martin completeren de Tourploeg van Jumbo-Visma.