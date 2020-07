Ruim een maand voor start eerste divisie test speler Jong AZ positief

Ruim een maand voor de start van de Keuken Kampioen Divisie is een speler van Jong AZ positief getest op het coronavirus.

De speler, van wie de naam niet bekend is gemaakt, vertoonde geen symptomen en had geen klachten, maar bleek het virus wel bij zich te dragen. Hij is per direct in thuisquarantaine geplaatst.

Spelers, staf en betrokken medewerkers worden voor iedere (oefen)wedstrijd getest op het virus. Het eerste elftal van AZ is recent nog getest. Daar werden geen spelers positief getest.

De eerste speelronde van de eerste divisie staat gepland voor 28 augustus. Jong AZ speelt op 29 augustus zijn eerste wedstrijd tegen NAC Breda.

Eerder deze week werden al een speler en een medewerker van ADO Den Haag positief op corona getest. Een tweede testronde onder spelers en stafleden heeft geen positieve gevallen opgeleverd. De Haagse club vertrekt zondag op trainingskamp naar Mierlo.