45 jaar geleden startte de opname van A Bridge Too Far in 'sleepy Dutch town' Deventer

Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat de opnames van de Hollywoodfilm A Bridge Too Far van start gingen in Deventer. De komst van beroemde acteurs als Sean Connery, Michael Caine en Robert Redford leidde tot veel opwinding in de Overijsselse stad. Het jubileum is voor RTV Oost aanleiding om erop terug te blikken.

De 25 miljoen dollar kostende film over de Slag om Arnhem was toentertijd een van de duurste films ooit. Centraal staat de operatie van de geallieerde troepen, die op 17 september 1944 begonnen aan een offensief om de grote rivieren in Nederland over te steken, ook wel bekend als Operatie Market Garden. Meer dan 10.000 militairen bonden daarbij de strijd aan met de Duitse bezetters.

In 1974 bracht de Amerikaanse schrijver Cornelius Ryan een boek over de slag uit. Dat bleek een groot succes. Twee jaar later startte de verfilming van het verhaal. De opnames vonden echter niet plaats in Arnhem, maar in Deventer. Filmproducent Joe E. Levine vond de stad namelijk meer op het oude Arnhem lijken dan Arnhem zelf. The New York Times omschreef Deventer als "a sleepy Dutch town on the IJssel river".