Emmenheld De Leeuw wil publiek in restant eredivisie: 'Echt een vreugde-explosie'

"Een heerlijke middag hè." Zo blikt FC Emmen-aanvoerder Michael de Leeuw zondagavond in NOS Langs de Lijn terug op de wedstrijd tegen Heracles Almelo. De aanvoerder van de Drentse ploeg was er zondag met drie doelpunten hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor dat handhaving van Emmen in de eredivisie weer een stapje dichterbij is.

Zijn ploeg is bezig aan een indrukwekkende opmars. In de winterstop stonden de Drenten nog stijf onderaan, maar door een goede reeks is het inmiddels ADO Den haag en VVV-Venlo gepasseerd en staat het op de zestiende plaats in de eredivisie.

Onder luid applaus van het publiek vierden de Emmenspelers na het laatste fluitsignaal een feestje. De maker van de hattrick werd op de schouders van zijn teamgenoten genomen. "Het leek wel alsof we ons al veilig hadden gespeeld, maar dat duurt nog wel een paar weken", zegt De Leeuw.

