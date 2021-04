Post- en pakjesbedrijf PostNL gedijt goed bij lockdown

De voortdurende lockdown bezorgt het post- en pakketbedrijf PostNL meer werk en dus meer inkomsten. Vooral het aantal pakketten steeg sterk, maar ook geadresseerde post in Nederland deed het beter dan verwacht. Dat blijkt uit de voorlopige kwartaalcijfers die het postbedrijf vandaag bekendmaakte.

PostNL gaat ervan uit dat een aanzienlijk deel van het extra volume pakketten eenmalig is en zal dalen na de lockdown. Wel blijft een sterke trend zichtbaar van structureel meer online aankopen.

Bij de gewone geadresseerde post was er meer werk door onder meer het briefstemmen voor 70-plussers voor de Tweede Kamer en de uitnodigingen voor de coronavaccinaties.

960 miljoen euro

De omzet van PostNL bedroeg in het eerste kwartaal 960 miljoen euro, tegen 701 miljoen een jaar geleden. Het bruto bedrijfsresultaat komt uit op ongeveer 130 miljoen euro, in 2020 was dat 15 miljoen euro.

Op basis van het eerstekwartaalresultaten heeft PostNL de prognoses voor het hele jaar verhoogd. Toch blijft het "zeer lastig te voorspellen" wat de precieze gevolgen zijn van veranderingen in de lockdownsituatie, zoals de verdere heropening van niet-essentiële winkels vanaf overmorgen.