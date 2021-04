Philips waarschuwt voor productiestop medische apparatuur door chiptekort

Het medischetechnologieconcern Philips vreest dat het de productie van apparatuur om hartstilstanden te behandelen, op korte termijn moet stoppen vanwege het wereldwijde chiptekort. Daarvoor waarschuwt het bedrijf in gesprek met de NOS.

Volgens topman Van Houten is er al sprake van 'krapte' bij deze apparaten. "We maken ons zorgen over die krapte, ook omdat het kritische medische apparatuur betreft. We willen natuurlijk niet in een situatie komen waarin we straks ziekenhuizen niet kunnen beleveren omdat geen apparatuur gemaakt kan worden."

De kans dat Philips deze apparaten niet meer kan maken door het tekort, is reëel, aldus Van Houten. "Als er al autofabrieken stilstaan omdat er geen chips zijn, dan zou hetzelfde kunnen gebeuren voor medische apparatuur."

De topman maakt direct gebruik van de gelegenheid om een beroep te doen op de chipleveranciers. "Ik wil meteen een oproep doen, dat chipleveranciers zorgen dat de waardeketen voor medische apparatuur in elk geval niet in gevaar wordt gebracht." Dat zou betekenen dat andere bedrijven die ook om de chips staan te springen, zoals fabrikanten van auto's en mobiele telefoons, verder achter in de rij komen te staan.

Goed kwartaal

Afgezien van nog enkele andere tegenslagen, heeft Philips een goed eerste kwartaal gehad. Het bedrijf zag de omzet in de eerste drie maanden met 9 procent stijgen naar 3,8 miljard euro. De nettowinst van 40 miljoen euro was een miljoen minder dan vorig jaar. Dat was een gevolg van een terugroepactie van apparaten tegen slaapapneu.

Philips heeft zich volledig toegelegd op medische technologie en verkocht aanzienlijk meer medische apparaten. Vooral de afdelingen Diagnosis en Treatment, met mri-scanners en echo-apparaten, en Personal Health (bijvoorbeeld scheerapparaten) draaiden goed. De verkoop bij de afdeling Connected Care voor onder meer beademingsapparaten daalde, na de hausse van vorig jaar.

Schuim

De achterblijvende winst is een gevolg van problemen met geluidswerend schuim in de eerste serie apparaten tegen slaapapneu. Dat schuim verpulvert en verbrokkelt als gevolg van warmte en vocht en verkeerde schoonmaakmiddelen. Philips trekt 250 miljoen euro uit om het probleem te verhelpen. In de nieuwe generatie apparaten doet zich het probleem niet voor.

De vooruitzichten blijven door de voortdurende coronapandemie enigszins onzeker. Het bedrijf rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 6 procent, het dubbele van eerdere prognoses.

Het zijn de eerste cijfers van het medischetechnologieconcern zonder de divisie huishoudelijke apparatuur als stofzuigers en koffiezetapparaten. Die werd vorige maand verkocht aan de Chinese investeringsmaatschappij Hillhouse Capital voor 3,7 miljard euro.