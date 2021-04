Zorgen om illegale feestjes Koningsdag • Gommers: minder operaties om IC-bedden vrij te maken

Het enige dat ziekenhuizen kunnen doen om voor meer IC-bedden te zorgen, is om nog minder geplande operaties te doen. IC-voorman Diederik Gommers heeft dat gezegd in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is overal heel erg druk en de Brabantse collega's kunnen eigenlijk niet verder opschalen, dus proberen we dat elders in Nederland te doen."

Maar meer bedden met bijbehorend personeel vrijmaken, is ingewikkeld. "Veel mensen zitten erdoorheen, er is een hoog ziekteverzuim. En het is meivakantie, veel verpleegkundigen gaan op vakantie met hun gezin."

Met volle IC-afdelingen én versoepelingen die overmorgen ingaan, snapt Gommers dat mensen het soms niet meer begrijpen. "Het is heel moeilijk voor te stellen dat aan de ene kant het terras opengaat en aan de andere kant zorgmedewerkers alles uit de kast halen om te zorgen dat iedereen een bed heeft."

Maar de versoepelingen zijn gebaseerd op de modellen van het RIVM, waarin ook het effect van vaccinaties wordt meegenomen. "Nu vaccineren we heel hard. Je hoopt dat de modellen kloppen. Het is belangrijk dat mensen niet het idee hebben dat het voorbij is. We zitten nog vol in de derde golf en hebben de piek nog niet bereikt."