Turkije opnieuw in strenge lockdown • Weekdoel aantal vaccinaties niet gehaald

Ondanks alle bezorgde reacties uit de zorg staat het Veiligheidsberaad achter de versoepelingen die vanaf 28 april worden doorgevoerd. Dat zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. "Ik begrijp heel goed de noodsignalen uit de zorg, maar er zijn ook signalen van mensen die door de maatregelen eenzaam worden of in economische nood komen."

De versoepelingen die vanaf woensdag gelden zijn maar gering, vindt hij. "Het is een eerste voorzichtige stap, want het blijft een precaire situatie. We moeten niet doen alsof het openen van terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur opeens veel meer druk op de zorg veroorzaakt." Als de virologische situatie het enige argument was, zou er veel strenger ingegrepen moeten worden, stelt Bruls. "Dan moet je per direct alle scholen dichtdoen, want daar raken veel jonge mensen besmet die het virus weer doorgeven. Het gaat om een balans die we moeten bewaren."

Volgens Bruls zijn de versoepelingen verantwoord, maar moeten ze niet als vrijbrief gezien worden om de basismaatregelen niet meer te volgen. "Dan hebben we een probleem."

Bruls verwacht geen problemen voor de handhaving tijdens Koningsnacht en -dag. "De uitdaging zal vooral liggen bij het tegengaan van illegale feestjes, maar dat is vergelijkbaar met andere dagen."

Volgens Bruls is Koningsdag dit jaar eerder te vergelijken met een zonnige zondag dan met een reguliere Koningsdag. "Mensen zijn vrij, het is lekker weer. Dus we treden op waar nodig."