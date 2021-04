'Groot aantal scholen heeft nog geen sneltests ontvangen' • Zorgen om illegale feestjes Koningsdag

In ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland wordt bezorgd gekeken naar de grote druk op de zorg. "Al sinds twaalf weken is het bij ons alle hens aan dek", zegt Mark Kramer, bestuurslid van het Amsterdam UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Noord-Holland en Flevoland, in het NOS Radio 1 Journaal. "We moeten alle zeilen bijzetten om te zorgen voor de capaciteit die nodig is om ernstig zieke patiënten met en zonder covid te behandelen."

Volgens hem is het overplaatsen van patiënten uit overbelaste ziekenhuizen onvermijdelijk. "Het zal gewoon moeten als het zover komt. Schouders eronder en zorgen dat die capaciteit er is", zegt hij. "Het absolute aantal IC-patiënten in de eerste piek vorig jaar is hoger dan nu. Maar die piek was toen veel korter." Hij vergelijkt de tweede golf met een marathon. "Het personeel raakt mentaal en fysiek uitgeput. Dat is mijn grootste zorg op dit moment."

Ook in de dertien ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland is het al meerdere keren voorgekomen dat een intensive care vol lag. "Toen hebben we dat ziekenhuis direct moeten helpen", zegt Kramer. "En de andere ziekenhuizen in de regio hebben er toen voor gezorgd dat de patiënten elders konden worden opgenomen."

Gisteren waarschuwden Brabantse intensivisten dat het "niet langer vol te houden" is op de intensivecare-afdelingen. Kramer doet daarom een oproep aan mensen om zich aan de basisregels te houden. "Het feit dat het aantal IC-opnames nu stijgt, komt door ons gedrag van drie weken geleden", zegt Kramer. "Omdat het Vondelpark toen tjokvol zat met mensen die zich aan god noch gebod hielden. Daar zit het probleem." Hij vreest ook voor morgen, als het Koningsdag is. "Ik hou mijn hart vast als ik het gedrag zie van de afgelopen twee weken."