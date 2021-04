Europese Commissie spant rechtszaak aan tegen AstraZeneca • 'Kabinet houdt vast aan versoepelingen'

De GGD opent morgen een speciale snelteststraat op de grensovergang met Duitsland bij Bad Nieuweschans. De teststraat is bedoeld voor mensen die de grens moeten oversteken voor bijvoorbeeld hun studie of omdat ze mantelzorger zijn.

Sinds enkele weken moeten Nederlanders een negatieve coronatest bij zich hebben als ze in Duitsland zijn. Die mag maximaal 48 uur oud zijn en moest tot nog toe bij een commerciële teststraat worden afgenomen. Voor mensen die regelmatig in Duitsland moeten zijn, lopen de kosten op. Daarom heeft de GGD een speciale testraat geopend.

"Het is niet voor mensen die in Duitsland naar de supermarkt willen of daar willen tanken", zegt directeur Jos Rietveld van de GGD Groningen tegen RTV Noord. "Maar denk bijvoorbeeld aan studenten, stagiairs en mantelzorgers. Het is mooi dat die niet meer hoeven te betalen voor hun test." Voor mensen die in Duitsland werken is eerder al een oplossing gevonden. Zij mogen zich gratis laten testen in Duitse centra.

De teststraat is dagelijks tussen 08.00 uur en 15.30 uur geopend. De verwachting is dat er per dag tientallen mensen gebruik van gaan maken.