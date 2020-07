De uitzending van 24 juli

Nieuwsuur blikt in een serie met vier hoofdrolspelers terug op de uitbraak van het coronavirus en de bewogen maanden die volgden. Vanavond: Nienke Nieuwenhuizen , voorzitter van de beroepsvereniging van ouderengeneeskunde-specialisten Verenso. Zij vindt dat het kabinet te laat in de coronacrisis genoeg aandacht had voor de ramp die zich in verpleeghuizen voltrok.

De nieuwe Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi wil een trendbreuk in de Surinaams-Nederlandse relaties. Niet alleen moeten de diplomatieke verhoudingen op ambassadeursniveau worden hersteld, er moet ook zo snel mogelijk worden gewerkt aan een volwassen handelsrelatie. Daarbij moet nadrukkelijk ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland worden betrokken, zo vertelt Santokhi in een gesprek met Nieuwsuur.

Kamerleden bezorgd over risico op vliegvelden

Terwijl de discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes nog loopt, maken Tweede Kamerleden zich ook zorgen over reizigers. Toeristen uit oranje of rode landen komen nu onbeschermd ons land binnen. Deskundigen willen dat er iets gebeurt. Kamerleden zeggen tegen Nieuwsuur dat ze bezorgd zijn over de huidige maatregelen. Ook Kamerleden uit de coalitie vragen zich af of mensen uit risicogebieden niet standaard kunnen worden getest, zoals vandaag in Frankrijk en Duitsland is besloten.