Wekdienst 26/4: Toeslagenaffaire-notulen openbaar • Uitreiking lintjes

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet publiceert de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Volgens demissionair premier Rutte staat het hele kabinet achter openbaarmaking en is het een eenmalig besluit.

Vandaag is de jaarlijkse lintjesregen. Een paar duizend mensen worden verrast met een koninklijke onderscheiding.

De universiteiten en hogescholen gaan vandaag weer gedeeltelijk open. Na maanden thuiszitten, krijgen studenten weer gemiddeld één dag in de week fysiek onderwijs.

Vanaf vanavond 18.00 uur mogen er geen passagiersvluchten uit India meer landen op Schiphol.

De rechtbank in Maastricht gaat verder met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de Limburgse motorclub Bandidos. Het gaat om 25 verdachten, de meesten worden verdacht van onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie.

Wat heb je gemist?

Geheel tegen de verwachtingen in heeft Anthony Hopkins vannacht de tweede Oscar in zijn carrière gewonnen voor zijn rol in The Father. Vooraf gaven de meeste kenners de afgelopen zomer overleden Chadwick Boseman de grootste kans om er met de acteerprijs vandoor te gaan.

De Oscarshow was door corona anders dan anders. De genomineerden konden op twee plekken in Los Angeles bijeenkomen. Ook in Londen en Parijs werden bijeenkomsten opgezet voor kanshebbers die niet naar de VS konden afreizen.

Nomadland haalde de belangrijkste prijzen van de avond binnen, zoals verwacht. Chloé Zhao werd de tweede vrouw die Beste Regie op haar naam wist te schrijven, elf jaar na Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker. Het documentair gedraaide drama over Amerikanen uit de onderklasse won ook Beste Film en Beste Actrice voor Frances McDormand, haar derde Oscar als acteur.

Ander nieuws uit de nacht:

'Gevaccineerde Amerikanen mogen weer op vakantie naar EU': Dat zou in de zomer weer mogen, heeft Europese Commissievoorzitter Von der Leyen gezegd in een interview met The New York Times.

'Drugscriminelen infiltreren grootschalig in rederijen in Rotterdamse haven': Uit onderzoek van de Zeehavenpolitie blijkt dat criminelen handlangers hebben op belangrijke plekken bij grote rederijen die op Zuid-Amerika varen, zoals MSC, Maersk en Hapag Lloyd.

Politie Jeruzalem haalt na dagen van onlusten hekken bij Damascuspoort weg: Die hekken waren daar bij het begin van de ramadan geplaatst, en dat leidde tot rellen tussen Palestijnen en de politie, waar vorige week ook extreemrechtse Joden bij betrokken raakten.

En dan nog even dit:

Het is vandaag 35 jaar geleden dat de ramp in Tsjernobyl plaatsvond, de grootste kernramp in de geschiedenis. De Oekraïners denken dat nu, bijna 35 jaar later, de plek een interessante bestemming voor toeristen kan zijn. Daarom willen ze dat de restanten van een voormalige kerncentrale en de vervallen gebouwen eromheen aan de Unesco-Werelderfgoedlijst worden toegevoegd.

Waarom dat zo is legt NOS op 3 uit in de podcast Waarom Oekraïne wil dat Tsjernobyl een toeristische trekpleister wordt. De podcast beluister je hier.