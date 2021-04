Onverwacht tweede Oscar voor Anthony Hopkins, Nomadland grote winnaar

Geheel tegen de verwachtingen in heeft Anthony Hopkins vannacht de tweede Oscar van zijn carrière gewonnen voor zijn rol in The Father. Vooraf gaven de meeste kenners de afgelopen zomer overleden Chadwick Boseman de grootste kans om er met de acteerprijs vandoor te gaan.

De 83-jarige Hopkins speelt in het drama de rol van een man die door alzheimer de greep op de werkelijkheid verliest. Doordat The Father vanuit zijn perspectief is gefilmd, wordt de kijker deelgenoot van dat desoriënterende proces. De Britse acteur won dertig jaar geleden zijn eerste Oscar voor The Silence of the Lambs.

Hopkins was niet in Los Angeles aanwezig om een dankwoord te geven, een gevolg van de coronapandemie. Hij was ook niet opgebleven in Londen om daar de bijeenkomst bij te wonen die er door de organisatie van de filmprijzen werd gehouden.

Nomadland

Nomadland haalde de belangrijkste prijzen van de avond binnen, zoals verwacht. Chloé Zhao werd de tweede vrouw die Beste Regie op haar naam wist te schrijven, elf jaar na Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker. Het documentair gedraaide drama over een onderklasse Amerikanen die baan naar baan trekt door het land, won ook Beste Film en Beste Actrice voor Frances McDormand, haar derde Oscar als acteur.

Bekijk hier de trailer van de film: