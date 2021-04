Marathonrevelatie Holterman loopt met missie: 'Wereld te winnen qua gelijkheid '

'Ik ben een marathonloopster!' Die kop koos Jill Holterman zelf nadat zij in december 2020 in Valencia de eerste marathon in haar leven had voltooid. En dat in 2.34.52, een tijd die past bij een topatleet.

Er spreekt geen verbazing uit de kop. Want Holterman weet wat ze kan. Het is een constatering, maar dan wel met een uitroepteken.

"What you see is what you get", zegt de 29-jarige Zaanse in de duinen bij Egmond, waar ze samen met haar echtgenoot, hardloper Ronald Schöer, woont. "Ik ga er niet omheen draaien. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan laat ik dat ook wel weten."

Van advocatuur naar de Spelen

Tot september 2019 was Holterman een succesvol advocate, gespecialiseerd in arbeidsrecht, contractrecht en aansprakelijkheidsrecht. Toch leverde ze, na een indringend gesprek met haar werkgever, haar toga in voor haar hardloopkloffie.

Met succes, want afgelopen weekend snoepte ze op Twente Airport gewoon nog even zes minuten van haar eigen toptijd af. Met 2.28.18 liep ze zomaar de olympische limiet voor Tokio.

Zomaar? "Ik wist dat ik dit kon", sprak ze opvallend zelfbewust. "Ik heb er dagelijks over gedroomd. Natuurlijk was het een ambitieus doel, maar ik wist, als alles op zijn plek valt, dan is het mogelijk."