Eerste prijzen uitgereikt • Oscars anders dan anders

"Wat is hij zwaar en wat is hij koud", zegt Emerald Fennell als ze de eerste prijs van de avond in ontvangst neemt, Beste Originele Script voor Promising Young Woman. Ze zegt geen speech te hebben voorbereid, omdat ze niet dacht dat ze de prijs zou winnen. Fennell is in Nederland vooral bekend als prinses Diana in de Netflix-serie The Crown.

Beste Aangepaste Script gaat naar het alzheimer-drama The Father. Beide schrijvers zijn niet in LA, maar spreken via een verbinding vanuit Europa. Schrijver-regisseur Florian Zeller krijgt het daar klaarstaande beeldje in handen gedrukt.