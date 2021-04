Chloé Zhao beste regisseur, als tweede vrouw ooit • Oscars coronaproof uitgereikt

If anything happens, I love you wint in de categorie Kort Tekenfilm. De korte film gaat over een echtpaar dat de dood van hun dochter probeert te verwerken na een schietpartij op school. "We dragen film op aan iedereen die iemand heeft verloren aan vuurwapengeweld. In ons land vallen elke dag honderd doden. We verdienen beter", zegt een van de winnaars.

Beste Tekenfilm volgt hierna. De Pixar-film Soul wint deze categorie. "De film begon als een liefdesbrief aan jazz, maar we wisten niet dat we zoveel over het leven zouden leren", zegt regisseur Pete Docter. "Je hebt geen controle over wat er gebeurt, maar net als een jazzmusicus, kun je wat er gebeurt in iets moois veranderen."