Lof voor latino's van Ajax, maar Berghuis is de pineut: 'Niet meenemen naar EK'

"Dat is voor je leven gaan", prees Ten Hag na afloop die ingreep. "Dat hebben die Latino's. Ten koste van alles een duel willen winnen."

Het moment van de wedstrijd was voor Afellay een tackle van Edson Álvarez. De Mexicaan voorkwam daarmee in de eerste helft een vrijwel zeker doelpunt van Bruno Martins Indi.

Hoewel het nog niet officieel is, vierden Ajax-trainer Erik ten Hag en zijn spelers zondagmiddag alvast de 35ste landstitel met de supporters. Door winst in de topper tegen AZ (2-0) kan de kampioensschaal de Amsterdammers namelijk niet meer ontgaan.

In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst dit keer met Ibrahim Afellay, Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen het afgelopen voetbalweekend door. Bekijk hier de hele uitzending terug.

Ook Afellay had genoten van de "over mijn lijk-mentaliteit" van Álvarez. "Deze jongen onderscheidt zich niet in het voetballende gedeelte, maar hij voegt zo veel toe aan het spel van Ajax."

Als liefhebber ziet Janssen weliswaar liever andere spelers, maar ook hij ziet de meerwaarde van Álvarez. "Ik snap de trainer wel dat hij hem opstelt, want hij doet zo veel goed zonder de bal."

Naast Álvarez voegen ook de Argentijnen Lisandro Martinez en Nicolás Tagliafico een flinke dosis Zuid-Amerikaanse mentaliteit toe aan Ajax. "En ook Tadic", brengt Vermeulen in. "Dat is een aanvaller met de 'grinta' van een verdediger. Zo'n mentaliteit zie je bij aanvallers niet zo snel."

"Voorheen was Ajax altijd een soort prima donnaatje op het veld. Ze hadden niets anders om in de strijd te gooien", vindt Van Hooijdonk. Dat is anders geworden. "Nu gooit Ajax door die gasten de beuk erin."

'Berghuis niet mee naar EK'

Een andere speler op de Nederlandse velden met veel gif in zijn lijf is Steven Berghuis, maar in zijn geval pakt dat te vaak verkeerd uit.

De Feyenoorder kreeg tegen Vitesse een rode kaart. "Dit is een uitermate domme overtreding waarvoor hij een terechte rode kaart krijgt", is Vermeulen duidelijk.