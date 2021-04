Van den Brom tiende Nederlandse voetbaltrainer die Belgische beker wint

Racing Genk heeft voor de vijfde keer de Beker van België gewonnen. De ploeg van coach John van den Brom rekende in Brussel af met Standard Luik: 2-1.

Van den Brom is de tiende Nederlandse trainer die in België de beker wint. Mario Been, Jan Boskamp (twee keer), Arie Haan, Aad de Mos, Henk Houwaart, Cor Brom, George Knobel, Hans Croon (twee keer) en Frans de Munck gingen hem voor.

Slordige opening

Genk was in de even enthousiaste als slordige eerste helft iets sterker en was via Kristian Thorstvedt (paal) dicht bij de 1-0. Namens Standard schoot zowel Nicolas Raskin als Selim Amallah recht op doelman Maarten Vandevoordt af.

Nadat Theo Bongonda vlak na de rust al naast had gevuurd, schoof Junya Ito beheerst raak na balverlies van Hugo Siquet.