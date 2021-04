Beachvolleybalduo Keizer/Meppelink loopt in Cancún finale mis

De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben bij het 4-sterrentoernooi in het Mexicaanse Cancún hun halve finale verloren. Het Braziliaanse duo Agatha/Duda sneed de weg naar de eindstrijd af voor het Nederlandse koppel. Keizer/Meppeling strijdt vandaag om het brons.

Onder winderige omstandigheden kwamen Keizer en Meppelink, die dankzij een 21-18, 21-17 zege op het Amerikaanse tweetal Kelly Claes/Sarah Sponcil de laatste vier had bereikt, duidelijk tekort. De 37-jarige Agatha, in 2016 goed voor olympisch zilver in Rio, en de 22-jarige Duda zegevierden met 21-12, 21-12.

Raïsa Schoon en Katja Stam waren al eerder uitgeschakeld in Cancún. Zij reikten niet verder dan de achtste finales.

Mannen sneuvelen in kwartfinales

Bij de mannen liepen Stefan Boermans en Yorick de Groot een plaats in de halve finales mis. De Italianen Adrian Carambula en Enrico Rossi wonnen in twee sets: 21-16 21-15.

Het Nederlandse duo, dat als 31ste geplaats was, verraste eerder in het toernooi vriend en vijand door in de poulefase het Russische duo Vjatsjeslav Krasilnikov/Oleg Stojanovskij, de wereldkampioen van 2019, te verslaan.

Ook Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde gingen in hun kwartfinale onderuit, tegen het koppel Alison Cerutti/Álvara Morais Filho. De Brazilianen hadden drie sets nodig: 18-21 21-15 15-11.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen sneuvelden in de groepsfase van het toernooi.