Internationale hulp voor India komt op gang, vooral beademingsmachines nodig

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie wil zo snel mogelijk zuurstof en medicijnen naar India brengen. "Wij staan klaar om te helpen", schreef ze op Twitter. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Raab stuurt meer dan 600 zuurstofmachines naar India. De eerste levering vanuit Londen arriveert dinsdag in New Delhi.

"Onmisbare medische apparaten, waaronder honderden zuurstofconcentrators en beademingsmachines, zijn nu onderweg vanuit het Verenigd Koninkrijk om het tragische verlies van levens door dit vreselijke virus te voorkomen", zegt de Britse premier Johnson in een verklaring.

Ook Pakistan

Amerika maakte bekend "onmiddellijk" hulpmiddelen naar India te sturen, waaronder ook grondstoffen voor coronavaccins. En het Élysée liet weten dat Frankrijk op eigen initiatief zuurstofvoorraden naar India zendt. Ook buurland en aartsvijand Pakistan heeft medische hulpgoederen aangeboden. Het is niet duidelijk of dat aanbod is geaccepteerd.

Premier Rutte was minder concreet. Via Twitter liet hij weten dat Nederland en India in nauw contact staan en dat er bekeken wordt hoe wij kunnen helpen.