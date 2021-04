Wel of niet open, reservering vooraf of ter plaatse: verschil in heropening horeca

Terrassen - ANP

Het kan vanaf woensdag weer: een hapje of drankje bestellen op een terras. Veel horecaondernemers staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Maar er zijn ook zorgen. De manier waarop uitbaters invulling geven aan de heropening, verschilt per horecagelegenheid. In veel gevallen kunnen klanten telefonisch of digitaal reserveren. Maar er zijn ook ondernemers die daar vanaf zijn gestapt; te ingewikkeld. Bij hen kan alleen aan de deur een plekje worden geclaimd.

Het kabinet gaat ervan uit dat de heropening van de terrassen vanaf 28 april tot veel meer verplaatsingen van mensen zal leiden. Om dat binnen de perken te houden is gekozen voor openstelling alleen tussen 12.00 en 18.00 uur. Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen. Ondernemers mogen zelf bepalen of dat vooraf is, of ter plaatse. Er geldt geen minimale tijd tussen reserveren en het terras bezoeken.

Bij biercafé Leonardo in Tilburg kun je niet vooraf reserveren. Eigenaar Florentijn Marinissen wil daarmee zoveel mogelijk de kroegsfeer behouden. "Wij denken dat de ongedwongenheid het meest overeind blijft als je aan de deur reserveert." Marinissen vermoedt dat het druk gaat worden op zijn terras. Daarom heeft hij zijn buurman, een restaurant dat niet open wil, gevraagd of hij zijn terrasdeel mag gebruiken. "Gezien de reacties verwachten we dat we ons terras wel meermaals kunnen vullen." Alle voorbereidingen zijn inmiddels getroffen. De kroegbaas kan niet wachten om zijn klanten weer te verwelkomen. "Ik zeg heel eerlijk: ik denk niet dat we er heel veel geld mee gaan verdienen, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Eindelijk kunnen we weer doen wat we moeten doen: mensen verzorgen en verwennen."

Brasserie De Huifkar in Middelburg werkt wel met reserveringen. Officieel kunnen mensen vanaf dinsdag pas een plekje claimen, maar de telefoon staat nu al roodgloeiend, zegt bedrijfsleider Wanda Brasz. "We worden nu al bestookt met mails en telefoontjes." De Huifkar werkt met een blokkensysteem, waarbij mensen voor de eerste 75 minuten een terrasplekje kunnen reserveren. Ook kunnen gasten het blok tussen 16.00 en 17.45 uur reserveren voor een dinerplaats. De tijd tussen de twee blokken, staat open voor spontane gasten. "Stel dat mensen eerder weggaan dan het einde van hun blok, dan heb je misschien een half uur een lege tafel. Dus het is eigenlijk uit eigenbelang." 'Financieel niet haalbaar' Niet alle ondernemers zijn blij met de versoepelingen. Tientallen Amsterdamse uitbaters hebben op sociale media aandacht gevraagd voor hun situatie met de hashtag #ditwerktniet. Volgens hen heeft het voor de horeca geen zin om open te gaan. Ook ondernemer Wouter Janssen van Sportsbar 't Huys in Arnhem heeft geworsteld. "Wij zaten wel echt even in de knoop. Alleen de terrassen open is geen gezond verdienmodel voor een bedrijf", zegt Janssen. "Normaal zou ik met alle liefde kosten maken voor gasten, maar financieel is daar nu gewoon echt geen ruimte voor."

