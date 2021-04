Feyenoord verliest Berghuis in doelpuntloze remise tegen concurrent Vitesse

Feyenoord heeft zijn lot in de strijd om plek vier, die aan het einde van het seizoen een Europees ticket oplevert, niet meer in eigen hand. De Rotterdammers speelden met 0-0 gelijk tegen Vitesse, dat met dat resultaat op poleposition blijft staan.

Feyenoord moet het bovendien minimaal één wedstrijd doen zonder Steven Berghuis. De aanvoerder, dit seizoen goed voor 17 goals en 13 assists in de eredivisie, beging een kwartier voor tijd een snoeiharde overtreding op Maximilian Wittek en kreeg direct rood.

De vroegtijdige aftocht van Berghuis, of een van de andere 21 spelers op het veld, had zich al aangediend. Vitesse kletste er vooral voor rust flink in, met vijf gele kaarten - vier voor de bezoekers, één voor Feyenoord - en een nogal grimmige sfeer tot gevolg.