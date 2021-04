FC Utrecht bezorgt Twente derde nederlaag op rij

FC Utrecht heeft in een levendig duel met 2-1 gewonnen bij FC Twente, dat na 5 oktober niet meer wist te winnen in Enschede en voor de derde keer op rij verloor.

De Tukkers hebben het eigenlijk heel 2021 al moeilijk. Van de zestien wedstrijden werden er slechts drie gewonnen en gingen er zes verloren.

Tegen Utrecht kwam de thuisploeg nog wel verdiend op voorsprong. Ramiz Zerrouki stuurde Luciano Narsingh diep en Danilo rondde diens scherpe voorzet keurig af.

Daarna rook Utrecht enkele keren aan de 1-1 met schoten van Adam Maher (twee keer) en Eljero Elia.

Na rust bogen de gasten de achterstand snel om. Othman Boussaid legde de bal achter de defensie en Sander van der Streek scoorde met de wreef, waarna Gyrano Kerk doelman Joël Drommel passeerde na een ongelukkige kopbal van Tyronne Ebuehi.

De doelman vloerde even later Van de Streek, die de toegekende penalty over schoot. Utrecht kwam pas in de extra tijd onder druk te staan, maar de 2-2 viel niet meer.